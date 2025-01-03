İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı

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Suriye'nin Halep ilinin güneydoğusundaki Sefire ilçesine, İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sefire bölgesinde hava savunma üssü ve 404 nolu depo, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındı.

İlk belirlemelere göre, düzenlenen yaklaşık on hava saldırısında bölgede ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

İsrail ordusu askerleri hava araçlarıyla indirme operasyonu yaparken, bölgedeki silahlı unsurlarla aralarında çatışmalar yaşanıyor.

Sefire bölgesinde, devrik Beşşar Esed rejiminden kalma savunma sanayi tesisleri ile askeri araştırma merkezi bulunuyor.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.