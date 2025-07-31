İsrail'den Süveyda'ya İnsani Koridor Çağrısı - Son Dakika
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İsrail'den Süveyda'ya İnsani Koridor Çağrısı

31.07.2025 05:03
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Bezalel Smotrich, Süveyda'daki Dürzilere gıda ve ilaç gönderilmesi için insani koridor açılmasını istedi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentindeki Dürzilere gıda ve ilaç gönderilmesi için "insani koridor" açılması çağrısı yaptı.

Smotrich, X platformunda yaptığı bir paylaşımda, "İsrail'deki Dürzi topluluğunun lideri Şeyh Muvaffak Tarif ve Dürzi İdaresi Forumu Başkanı Yasir Gadban'ın Julis'te (Dürzi köyü) kurduğu operasyon odasını ziyaret ettim. Süveyda'daki Dürzi kardeşlerimizle iletişim kurmak ve durumlarını takip etmek için buradayız." ifadesini kullandı.

Süveyda'daki durumun "son derece zor" olduğunu kaydeden Smotrich, mevcut ateşkesin, "Dürzileri kuşatmayı, bölgedeki bazı köyleri yok etmeyi ve ciddi bir insani krize yol açmayı amaçlayan aldatıcı bir sükunet" olduğunu iddia etti.

Smotrich, Dürzilerin Suriye'de bir katliama maruz kaldığını ileri sürerek, Batı dünyasını da Gazze ile meşgul olup Suriye'nin güneyinde yaşananları görmezden geldiği için ikiyüzlülükle suçladı.

İsrail'in Suriye'deki Dürzilerin can güvenliğini korumasının, insani ve ahlaki bir zorunluluk olduğunu kaydeden Smotrich, "Kuşatma altındaki Dürzilere gıda, ilaç ve temel ekipman girişini sağlamak için acil bir insani koridor talep etmeliyiz. Ayrıca onları savunmak için askeri olarak hazırlanmalı, Suriye rejimine ağır bir bedel ödetmeli ve yeni bir saldırıyı önleyecek güçlü bir caydırıcılık oluşturmalıyız." ifadelerini kullandı.

Smotrich, Dürzilere yardım sağlamak için "insani koridor" çağrısı yapmış olsa da İsrail'in Süveyda ile kara sınırı bulunmuyor.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Süveyda'ya İnsani Koridor Çağrısı - Son Dakika

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