(ANKARA) - İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattı.
İsrail Hava Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri, İran'ın Tahran kentindeki terör rejiminin altyapılarına yönelik geniş çaplı saldırılara başladı. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacak" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail'den Tahran'a Hava Saldırısı - Son Dakika
