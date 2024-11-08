İsrail'den Taraftarlara Uyarı

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İsrail yönetimi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dün UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax maçı öncesi ve sonrası yaşanan olaylar nedeniyle İsrailli taraftarlardan Maccabi Tel Aviv basketbol takımının bu akşam İtalya'da oynanacak maçına gitmemeleri çağrısı yaptı.

Başbakanlık Basın Ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail Güvenlik Konseyinin Maccabi Tel Aviv basketbol takımının bu akşam İtalya'nın Virtus Bologna takımıyla yapacağı maça İsrailli taraftarların gitmemesini istediği belirtildi.

İsrailli taraftarlar, Ajax ile Maccabi Tel Aviv arasında dün Amsterdam'da oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde ve esnasında, Filistin destekçilerine saldırıp, provokasyonlarda bulunarak olay çıkarmıştı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail'in Maccabi Tel Aviv futbol takımıyla Hollanda ekibi Ajax arasında dün yapılan karşılaşma öncesinde İsrailli taraftar gruplarının Amsterdam sokaklarındaki Filistin bayraklarını söktüğü ve Filistin destekçisi oldukları gerekçesiyle Arap kökenli taksicilere sopalı saldırılar düzenlediği görüldü.

Stadyum çevresinden paylaşılan görüntülerde, taraftar gruplarının söylediği marşlarda " Gazze'de okul yok çünkü Gazze'de çocuk kalmadı" ifadesinin geçtiği duyuldu.

İsrail hükümeti ise Filistin destekçilerinin karşılık vermesiyle büyüyen olayları, taraftarlarının saldırıya uğradığı şeklinde sunmaya çalışmıştı.