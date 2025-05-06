İsrail'den Yemen'e Hava Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'den Yemen'e Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Yemen'in Sana kentine hava saldırıları düzenleyerek önemli hedefleri vurdu.

06.05.2025 17:33
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- İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı

SANA - İsrail ordusu, Yemen'in başkentindeki Sana Uluslararası Havalimanı, elektrik santralleri ve Sana'nın kuzeyindeki bir çimento fabrikasına saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, tahliye uyarısının ardından Yemen'in başkentindeki Sana Uluslararası Havalimanı ve bazı noktalara hava saldırıları düzenledi. Başkent üzerinden yoğun duman yükseldi. Husilere bağlı Al-Masirah televizyonu, başkent Sana'nın kuzeyindeki bir çimento fabrikası ile Bani el-Harith bölgesindeki bir elektrik santralinin de hedef alındığını aktardı.

"Havalimanı devre dışı kaldı"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Yemen'deki Husi rejimine ait hedeflere bir gün arayla ikinci kez saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Sana Uluslararası Havalimanı'nda Husilerin altyapısının hedef alınıp imha edildiği ve havalimanının tamamen devre dışı kaldığı aktarıldı. Havalimanının Husiler tarafından silah ve eleman tedariki için kullanıldığı, terör amaçlı işletildiği iddia edildi. Ayrıca Sana'daki bazı elektrik santrallerine ve Sana'nın kuzeyinde bulunan, Husilerin tünelleri ve askeri altyapısının inşasında kullanıldığı belirtilen bir çimento fabrikasına da saldırı düzenlendiği belirtildi. Husilerin son 1.5 yıldır İran'ın öncülüğü ve finansmanıyla İsrail ile müttefiklerine zarar vermek, bölgesel istikrarı baltalamak ve küresel seyrüsefer özgürlüğünü aksatmak amacıyla faaliyet gösterdiği öne sürüldü.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Havacılık, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, İsrail, Güncel, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Yemen'e Hava Saldırısı - Son Dakika

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