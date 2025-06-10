İsrail'den Yemen Limanları İçin Tahliye Uyarısı

İsrail ordusu, Yemen'in batısındaki Ras İsa, Hudeyde ve Salif limanlarının tahliye edilmesine ilişkin uyarıda bulunarak, limanları hedef alma tehdidinde bulundu.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Adraee, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Ras İsa, Hudeyde ve Salif limanlarının tahliye edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

"Kendi güvenliğiniz için bu limanları boşaltmalı ve ikinci bir duyuruya kadar buralardan uzak durmalısınız." ifadelerini kullanan Adraee, Husilerin bu limanları terör faaliyetleri için kullandığını iddia etti.