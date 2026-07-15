İsrail'den Yeni Yerleşim Onayı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, güvenlik ve siyasi işlerden sorumlu daraltılmış bakanlar kurulu (kabine) tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yeni bir yasa dışı yerleşim birimi kurulmasının onaylandığını duyurdu.

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kabinenin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Samara (Şomron) bölgesinde, Sanur yasa yerleşim birimi yakınlarında yeni bir yerleşim birimi kurulmasına yönelik teklifini kabul ettiğini belirtti.

Mevcut İsrail hükümetinin 2022 yılı sonunda göreve başlamasından bu yana onaylanan yerleşim birimi sayısının 104'e yükseldiğini kaydeden Smotrich, söz konusu adımları "tarihi bir devrim" olarak nitelendirdi.

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, yeni yerleşim birimlerinin "Filistin devletinin kurulmasını engelleyeceğini" savunarak, "104 yerleşim birimi ve 160'tan fazla çiftlik, İsrail kentleri için savunma duvarı oluşturacak." ifadelerini kullandı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim faaliyetlerini hızlandırdığı bir dönemde yapılan açıklama, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde geldi.

İsrail basını dün, kabinenin Mart 2026'da aldığı gizli bir kararla işgal altındaki Batı Şeria'da 34 yeni yasa dışı yerleşim birimi kurulmasını onayladığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumun büyük bölümü, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediyor. Filistin tarafı ise yerleşim faaliyetlerinin durdurulmasını, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ihtimalini ortadan kaldırdığı gerekçesiyle talep ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları yoğunlaşırken, Filistin makamlarına göre bu süreçte 1179 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alındı.