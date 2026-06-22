İsrail Derneğinden Filistinli Aileye Tazminat Dava - Son Dakika
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İsrail Derneğinden Filistinli Aileye Tazminat Dava

22.06.2026 16:40
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İsrail'in Ateret Cohanim derneği, Silvan'daki bir aileye 416 bin dolar tazminat talep etti.

Filistin topraklarını ve mülklerini gasbeden İsrailli bir derneğin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde yaşayan Filistinli bir aileye, derneğe ait evde oturdukları iddiasıyla 416 bin doların üzerinde tazminat talebiyle dava açtığı bildirildi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Silvan beldesindeki Batn el-Heva Mahallesi'nde yaşayan Zuheyr er-Recebi ve kardeşlerine karşı "Yahudi yerleşimci" dernek "Ateret Cohanim" tarafından İsrail'e bağlı Kudüs Merkez Mahkemesinde mali dava açıldığı belirtildi.

Derneğin, ailenin yaşadığı bina için "kullanım bedeli" adı altında yaklaşık 1 milyon 539 bin şekel (yaklaşık 416 bin dolar) talep ettiği ifade edildi.

Söz konusu talebin, ailenin son 7 yıldır kendi evinde oturması karşılığında geriye dönük ödeme yapmasını öngördüğü kaydedilen açıklamada, bunun tahliye tehdidi altındaki Filistinli ailelere fiilen "geriye dönük kira" yükümlülüğü getirilmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Valilik, İsrail mahkemesinin daha önce aileye evi tahliye etmesi için 17 Mayıs 2026'ya kadar süre verdiğini, ancak ailenin kararın uygulanmasını 60 gün süreyle durduran bir karar çıkarmayı başardığını aktardı.

Açıklamada ayrıca, gaspçı derneğin tahliye gerçekleşene kadar dava tarihinden itibaren aylık 18 bin 322 şekel (yaklaşık 4 bin 950 dolar) ödeme talebinde bulunduğu, bunun yanı sıra mahkeme harçları, avukat ücretleri ve yargılama giderlerinin de aileye yüklenmesini istediği belirtildi.

Kudüs Valiliği, Batn el-Heva Mahallesi'nde ilk kez bir gaspçı derneğin "kullanım bedeli" gerekçesiyle bu büyüklükte bir mali talepte bulunduğunu belirterek, söz konusu adımın doğrudan tahliye davalarının ötesine geçerek "zorla göç politikalarına paralel bir mali baskı ve şantaj aracına dönüşme riski taşıdığı" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Ateret Cohanim'in davalarının, mahallede yaklaşık 5 dönüm 200 metrekarelik bir alanın 1881 yılında Yemenli Yahudilere ait olduğu yönündeki mülkiyet iddialarına dayandığı ve bu iddiaların son yıllarda yerleşim ve tahliye dosyalarında kullanıldığı ifade edildi.

Valilik verilerine göre, 2015'ten bu yana Batn el-Heva Mahallesi'nde yaklaşık 700 Kudüslünün yaşadığı 84'ten fazla aile benzer davalarla karşı karşıya bulunurken, son yıllarda 33 aile zorla tahliye edilerek evlerine el konuldu.

Filistinlilerin yerinden edilmesi hız kazandı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan ve Müslümanların kutsal mabedi Mescid-i Aksa'nın hemen yanı başındaki Silvan beldesi, İsrail'in bölgede yaşayan Filistinlileri çeşitli yöntemlere başvurarak zorla yerinden etmesi nedeniyle adeta topyekün sürgününü bekliyor.

İsrail, Silvan beldesini oluşturan Vadi Hilve, Bostan ve Batn el-Hava mahallelerinde, farklı yöntemler kullanarak Filistinlilerin evlerini elinden alıyor ve bölgeyi Yahudileştirmeye yönelik adımlar atıyor.

Arkeolojik kazı bahanesiyle Filistinlilere ait mülklerin devletleştirildiği Vadi Hilve, "Kralın Bahçesi" adı verilen bir parkın yapılacağı proje kapsamında evlerin yıkıldığı Bostan ve daha önce Yahudi mülkü olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin evlerinin mahkeme kararlarıyla elinden alınarak Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere devredildiği Batn el-Hava'da, bugüne kadar yüzlerce kişi yerinden edildi.

Elad ve Ateret Cohanim başta olmak üzere, fanatik Yahudi örgütler, Filistinlilerin evlerinin ve arazilerinin ellerinden alınıp bölgenin ideolojik amaçlar doğrultusunda demografik olarak dönüştürülmesi için yürüttükleri çalışmalara son 2 yılda hız verdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Derneğinden Filistinli Aileye Tazminat Dava - Son Dakika

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