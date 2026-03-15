İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Barış ve Füze İddialarına Yanıt - Son Dakika
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Barış ve Füze İddialarına Yanıt

15.03.2026 15:54
Gideon Sa'ar, Lübnan ile barış görüşmeleri ve füze önleyicilerinin azalmasına dair iddiaları yalanladı.

(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, "İsrail'in füze önleyicilerinin kritik seviyede azaldığı" ve "Lübnan ile doğrudan barış görüşmeleri yapabileceklerine" ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Gideon Sa'ar, "İran füzesi saldırısı sonucu kuzey İsrail'de zarar gören bir sahayı ziyaretinde gazetecilerin ABD merkezli yayın kuruluşu Semafor'un, İsrail'in ABD'ye füze önleyicilerinin kritik seviyede azaldığını bildirdiğine" ilişkin haberinin "doğru olmadığını" bildirdi.

Sa'ar ayrıca, İsrail merkezli Hareetz gazetesinin aktardığı haberde, "İsrail'in yakın zamanda Lübnan ile doğrudan barış görüşmeleri yapabileceğine" ilişkin iddiaları da reddedetti.

Sa'ar, İsrail'in ABD ile "görüş birliği içinde olduğunu" belirterek, "hedeflerinin, İran'dan gelen varoluşsal tehditleri uzun vadede ortadan kaldırmak olduğunu" ifade etti. Sa'ar, "Her yıl başka bir savaşa gitmek istemiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Barış ve Füze İddialarına Yanıt - Son Dakika

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
İstanbul’da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

16:48
Vahim iddia: İsrail, İran’a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
16:16
UEFA’dan şok karar Dev final iptal oldu
UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
15:47
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
15:44
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
15:20
İlber Ortaylı’nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi
İlber Ortaylı'nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi
15:11
Savaşın başından bu yana bir ilk İran devlet televizyonu da doğruladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
SON DAKİKA: İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Barış ve Füze İddialarına Yanıt - Son Dakika
