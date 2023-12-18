İsrail Dışişleri Bakanlığı, Fransız Dışişleri Bakanlığı mensubunun ölümüyle ilgili detaylı bilgi istedi

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ordunun Gazze'ye saldırısında ölen Fransa Dışişleri Bakanlığı mensubunun detaylı bilgilerini Paris yönetiminin henüz vermediğini bildirdi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri, Gazze'de İsrail saldırısı sonucu ölen Fransa Dışişleri Bakanlığı mensubu ve Paris yönetiminin konuyla ilgili kınamasını İsrailli yetkililere sordu.

AA'nın, "İsrail, bu konuyla ilgili Fransız yetkililere bir açıklama yaptı mı? Fransız makamlarla temas halinde misiniz? İsrail ordusu Fransız Dışişleri mensubunun orada olduğunu biliyor muydu? İsrail Fransa'dan özür dileyip tazminat ödeyecek mi?" sorularına İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, şu yanıtı verdi:

"İsrail ile Fransa arasında bu konu görüşüldü. Soruşturma yürütmek amacıyla bombalamanın yeri ve zamanı hakkında daha fazla bilgi istedik."

Haiat, İsrail ordusunun, Fransız Dışişleri Bakanlığı mensubunun saldırıdan önce orada olduğunu bilip bilmediği ve İsrail'in Fransa'dan özür dileyip tazminat ödemesine ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.

"Bakanlık mensubu baba, 4 oğlunu yanında çıkarmak istedi ama Fransa listeye almadı"

Ulusal basın ve Fransız milletvekilleri, Gazze'de öldürülen Dışişleri Bakanlığı mensubunun 20 yılı aşkın süredir Gazze Fransız Enstitüsünde çalışan "Ahmed Ebu Şemle" isimli Filistinli olduğunu duyurmuştu.

Şemle'nin kendisinin Gazze'den ayrılma hakkını elde ettiği ancak Fransa hükümetinin Dışişleri mensubunun 4 oğlunu, Gazze'den tahliyesine izin verilenler listesine almadığı belirtilmişti.

Milletvekilleri, Fransa hükümeti tarafından aile üyelerinin tahliyesine izin verilmeyen Dışişleri mensubunun, ailesiyle kalmayı tercih ettiğini ve hayatını kaybettiğini kaydetmişti.

NUPES ittifakı milletvekili Elsa Faucillon, X'teki paylaşımında, Ahmed Ebu Şemle'nin 23 senedir Dışişleri Bakanlığı için çalıştığını ve Gazze'deki Fransız Enstitüsünde görev yaptığını belirtmişti.

Milletvekili Faucillon, Fransa'nın, Bakanlık mensubunun 4 oğlunu "Gazze'den çıkışına izin verilenler" listesine almadığını ve Ebu Şemle'nin bu nedenle Gazze'de onlarla birlikte kalmayı tercih ettiğini kaydetmişti.

Fransız bakan İsrail'deki basın toplantısında konuya değinmemişti

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail'in Gazze- Mısır sınırındaki sivil konutları vurarak öldürdüğü Fransa Dışişleri Bakanlığı mensubunun durumuna İsrailli mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında değinmedi.

Fransız Bakan, ülkesinin İsrail'in "uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkını" desteklediğini yinelemek amacıyla Tel Aviv'e geldiğini söyledi.

İsrail'e destek vurgusu yapan Colonna, çatışmalara yeniden insani ara verilmesinin "önemli" olduğunu ve bunun "acil ve kalıcı" ateşkese dönüşmesi gerektiğini dile getirdi.

Fransız milletvekilleri İsrail'e tepki göstermişti

Rönesans Partisi Milletvekili ve Meclis Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Mireille Clapot ise X'teki paylaşımında, Bakanlık mensubunun öldürülmesine tepki göstererek, "3'te 2'si kadın ve çocuk olan 18 bin kişi, 3 İsrailli esir, bir Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı öldürüldü. Dünyanın, İsrail'i ölümcül deliliğinde desteklemeyi bırakması için ne gerekecek?" ifadelerini kullanmıştı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Antoine Leaument ise paylaştığı mesajda, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Bakanlık mensubunun ailesi ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, "(Binyamin) Netanyahu'ya karşı masaya yumruğumuzu vurmanın zamanı geldi." demişti.

Aşırı sağcı Marine Le Pen de yaptığı paylaşımda, Bakanlık mensubunun ölümünden "derin üzüntü" duyduğunu belirterek, ailesi ile dayanışma içinde olduklarını söylemişti.

Konuya ilişkin Fransız Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, sivillerin yaşadığı konutun vurulması kınansa da Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Tel Aviv'i ziyaretinde, İsrailli mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında, İsrail'in, Gazze-Mısır sınırındaki sivil konutları vurarak öldürdüğü Bakanlık mensubuna değinmemesi dikkati çekmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, bir mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 Aralık'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir konutu vurması sonucu Bakanlık mensubunun ağır yaralandığı, birçok kişinin de hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Yaralı Bakanlık mensubunun, daha sonra yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, Fransa'nın, sivillerin yaşadığı bu konutun vurulmasını kınadığı ifade edilmişti.

Açıklamada, Fransa'nın, İsrail makamlarından en kısa sürede bu bombardımanın hangi koşullarda gerçekleştirildiğini aydınlatmasını istediği kaydedilmişti.