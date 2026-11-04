İsrail Dışişleri ile Netanyahu ve ortakları ABD ara seçimlerinde sessiz kaldı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve ortaklarının, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların büyük bir zafer elde ettiği görülen ABD ara seçimleri sonrasında yorum yapmaması dikkati çekiyor.

Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğu kaybettiği ABD ara seçimleri, İsrail basınında "Hem ABD Başkanı Donald Trump'a hem İsrail'e büyük darbe" şeklinde yorumlanırken, Netanyahu ve koalisyon ortaklarının bu konudaki sessizliği ise devam ediyor.

Basında, ABD'de İsrail'e daha mesafeli yaklaşan ve İsrail'i eleştiren bir Kongre'nin şekillendiği belirtilirken, Netanyahu ve koalisyon ortakları, seçimler hakkında mesaj paylaşmaktansa sessiz kalmayı tercih etti.

Birçok ülkenin seçimleri hakkında açıklama ve tebrik mesajları yayımlayan İsrail Dışişleri Bakanlığı da her fırsatta "İsrail'in en yakın müttefiki" olduğu vurgulanan ABD'deki ara seçimler konusunda açıklama yapmadı.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin yanı sıra sağcı muhalif siyasetçiler Gadi Eisenkot, Naftali Bennett ve Avigdor Liberman gibi isimler de ABD ara seçimleri konusunda sessiz kaldı.

Sadece, muhalefetteki Birlikte Listesi liderlerinden eski İsrail Başbakanı Yair Lapid ile Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, ABD ara seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan İsrailli liderler oldu.

Lapid ve Golan, ABD ara seçim sonuçlarını Netanyahu ve İsrail'e verilen destek bağlamında değerlendirerek ABD'de bu desteğin seçimleri kaybetme nedenine dönüştüğüne işaret etti.