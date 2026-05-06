İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinli Evi Yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde yer alan Sevahira beldesinde bir Filistinliye ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Kudüs Valiliğine dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri Sevahira beldesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail güçleri, Filistinli Mustafa Abdulgani Zeatira'ya ait iki katlı evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yerle bir etti.

İsrail, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlere ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.