İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinli Şadi Ubeydat'a evini zorla yıktırdı - Son Dakika
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İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinli Şadi Ubeydat'a evini zorla yıktırdı

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İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Cebel el-Mükebbir kasabasında Filistinli Şadi Ubeydat'ın evini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkımı kendi elleriyle yapan Filistinliler, belediyenin yüksek yıkım masraflarından kaçınmaya çalışıyor; cezalar ise 30 bin doları bulabiliyor.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Cebel el-Mükebbir kasabasında bir Filistinliye yaşadığı evi zorla yıktırdı.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cebel el-Mükebbir'den Şadi Ubeydat isimli Filistinli, İsrail'in ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkım emri çıkardığı evini yıktı.

Doğu Kudüs'teki Filistinliler, İsrail'in yıkım emri çıkardığı evlerinin belediye ekiplerince yıkılması durumunda ödemek zorunda kalacakları yüksek meblağdan kurtulmak için evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisine (OCHA) göre ev sahipleri, ruhsatsız binalar nedeniyle aldıkları ve bazen 30 bin doları bulan mali cezaların yanı sıra, belediye tarafından gerçekleştirilen yıkım masrafını da karşılamak zorunda kalabiliyor.

İsrail, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlerine ciddi kısıtlamalar getiren İsrail makamları, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinli Şadi Ubeydat'a evini zorla yıktırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinli Şadi Ubeydat'a evini zorla yıktırdı - Son Dakika
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