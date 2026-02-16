İsrail, Doğu Kudüs'te Yol Kapatma Kararı Aldı - Son Dakika
İsrail, Doğu Kudüs'te Yol Kapatma Kararı Aldı

16.02.2026 22:54
İsrail, ramazan öncesi Doğu Kudüs'teki bir yolu güvenlik bahanesiyle kapattı, hareketliliği kısıtladı.

İsrail, yaklaşan ramazan ayı öncesi işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki bir yolu "güvenlik" bahanesiyle kullanıma kapattı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'dan Filistinli işçilerin kaçak girişlerini engelleme amacıyla Ayrım (Utanç) Duvarı'nın yanındaki bir yolu kapatma kararı alındığı ileri sürüldü.

İsrail güçleri, Ayrım Duvarı'nın Doğu Kudüs tarafında yer alan yola geçen hafta beton bloklar yerleştirirken sadece İsrail güçlerinin faaliyet göstereceği bir tampon bölge oluşturdu.

İsrail'in söz konusu girişimi, ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlilerin hareket özgürlüğünü daha da kısıtlayacak.

Öte yandan İsrail güçleri, bölgedeki dükkan ve evlerin önündeki özel güvenlik kameralarını söktü.

The Times of Israel'e konuşan İsrail Polis Sözcüsü, Ayrım Duvarı'na bakan çok sayıda güvenlik kamerası tespit ettiklerini söyleyerek söz konusu kameraların İsrail güçlerinin konumunu takip için takıldığını iddia etti.

İsrail güçleri geçen hafta, İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak bahanesiyle bölgeye baskın düzenlemişti.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

