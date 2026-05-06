İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu'na Müdahale Etti
İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu'na Müdahale Etti

06.05.2026 00:11
İsrail donanması, insani yardım gemilerine uluslararası sularda müdahale ederek sivilleri mahsur bıraktı.

(ANKARA) - Küresel Sumud Filosu, İsrail donanmasının Akdeniz'de uluslararası sularda teknelere müdahale ettiğini, gemilere çıkarak motorları ve navigasyon sistemlerini devre dışı bıraktığını belirtti. Açıklamada, filodaki sivillerin hasarlı teknelerle denizde mahsur bırakıldığı ifade edildi.

İsrail donanmasının, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'in uluslararası sularında müdahale etmesinden sonra Küresel Sumud Filosu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail donanmasının, filonun çeşitli teknelerini durdurduğu, gemilere bindiği ve sistematik bir şekilde devre dışı bıraktığı, motorlarını parçalayıp navigasyon sistemlerini yok ettikten sonra, geri çekildikleri" bildirildi.

Açıklama, şu şekilde:

"Bu gece, dünya İsrail Ordusu'nun tasarlanmış terk edilme doktrininin ihraç edilişine tanıklık ediyor. Uluslararası sularda gerçekleştirilen şiddet dolu bir baskında, İsrail deniz kuvvetleri Küresel Sumud Filosu'nun çeşitli teknelerini durdurmuş, gemilere binmiş ve sistematik bir şekilde devre dışı bırakmıştır. Motorları parçalayıp navigasyon sistemlerini yok ettikten sonra, ordu geri çekildi, yüzlerce sivilin, yaklaşan devasa bir fırtınanın tam yolunda, güçsüz ve hasarlı gemilerde kasıtlı olarak mahsur kalmasına izin vererek..."

Dahası, birden fazla gemiyle iletişim sinyalleri bozulmuş, koordinasyon veya yardım çağrısı yapma yeteneklerini kesintiye uğratmıştır. Filo katılımcıları denizde tasarlanmış bir ölüm tuzağıyla yüzleşirken, Gazze halkı hala amansız, yıllara yayılan bir açlık ve katliam kampanyasının birincil hedefleri olmayı sürdürüyor. Bu gece devreye sokulan mantık aynı, İsrail devleti ölüm koşullarını yaratıyor, hayatta kalma araçlarını sabote ediyor ve sonra 'doğa'nın ya da 'koşulların' işi tamamlamasını bekliyor."

Kaynak: ANKA

