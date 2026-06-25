İsrail Düğün Salonuna Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Düğün Salonuna Baskın Düzenledi

25.06.2026 23:43
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İsrail, Doğu Kudüs'te bir düğün salonuna baskın yaparak, Filistinli damat ve ailesini gözaltına aldı.

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir düğün salonuna baskın düzenleyerek, Filistinli damat, babası ve kardeşini gözaltına aldığı bildirildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'ün Atana beldesinde Filistinli er-Rifai ailesinin düğününe baskın gerçekleştirdiği belirtildi.

Baskının iki saati aşkın süredir sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, İsrail güçlerinin düğündeki baskında damadı, babası ve kardeşini gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrailli güçlerin baskını sürdürdüğü düğünde katılımcıları alıkoymaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, baskında ayrıca beldedeki bazı evleri de arama yaparak dağıttığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Batı Şeria'da 1170'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 600'den fazlası yaralandı ve 23 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Düğün Salonuna Baskın Düzenledi - Son Dakika

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