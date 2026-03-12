(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan İsrail topraklarına doğru füze fırlatıldığını duyurdu.
IDF tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir süre önce İran'dan İsrail Devleti topraklarına doğru füzeler fırlatıldığı tespit edilmiştir. Savunma sistemleri tehdidi önlemek için devreye girmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'e İran'dan Füze Fırlatıldı - Son Dakika
