İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı

İran'ın yeni füze saldırısı başlatmasının ardından İsrail'de sirenlerin çaldığı bildirildi.
İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı tespit edildiğini açıkladı.
Ordunun açıklamasında, İran'dan ateşlenen füzelere hava savunma sistemlerinin müdahale ettiği kaydedildi.
Ordu, misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar göndererek, İsraillilerden bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmalarını istedi.
