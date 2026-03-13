İsrail'e İran'dan Füze Tehdidi - Son Dakika
İsrail'e İran'dan Füze Tehdidi

13.03.2026 03:30
İsrail, İran'dan gelen füze saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktu.

TEL İran'dan yeni misilleme başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği belirtilen açıklamada, halka sığınaklara girmeleri talimatı verildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ülkenin kuzey kesiminde sirenlerin çaldığını aktardı.

İran'dan atılan füzelerden birkaçının açık alana düştüğü, diğerlerinin de hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilen haberde, bazı beldelerde gökyüzünde patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise İran'ın kuzeyini hedef alan son füze saldırısında ilk belirlemelere göre yaralı tespit edilmediği bildirildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

00:55
İsrail'e İran'dan Füze Tehdidi
