İsrail'e İran Füze Saldırısı - Son Dakika
İsrail'e İran Füze Saldırısı

20.03.2026 15:08
İsrail'in Rehovot kentine İran'dan füze saldırısı gerçekleşti, şarapnel parçaları düştü.

TEL İran'dan yapılan füze saldırısı nedeniyle İsrail'in orta kesimindeki Rehovot kentine şarapnel parçaları düştüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajlarının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Rehovot kentinde bazı caddelere ve bir evin çatısına şarapnel parçalarının düştüğü bildirildi.

Düşen şarapnel parçaları nedeniyle şarapnel parçalarının isabet ettiği evin çatısında yangın çıktığı görüldü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Acil Durum, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Yalova’da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı Yalova'da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor 6 puanlık maçta kazanan Kayserispor
Orhan Gencebay taburcu edildi Orhan Gencebay taburcu edildi
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
Osimhen’in sakatlığı sonrası Hasan Şaş’tan çarpıcı Süper Lig iddiası Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası
Premier Lig’de deplasman bilet fiyatları iki sezon daha sabit Premier Lig'de deplasman bilet fiyatları iki sezon daha sabit

15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
14:54
Akın Gürlek’in açıklaması sonrası CHP’de panik Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek’e gönderdi iddiası
Akın Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek'e gönderdi iddiası
14:32
Trump’tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
Trump'tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
14:10
A Milli Takım’ın Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosu belli oldu
13:54
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
12:35
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 15:29:59.
