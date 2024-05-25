İsrail'e Lübnan'dan atılan tanksavar füzeleri iki eve isabet etti - Son Dakika
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İsrail'e Lübnan'dan atılan tanksavar füzeleri iki eve isabet etti

İsrail\'e Lübnan\'dan atılan tanksavar füzeleri iki eve isabet etti

İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan tanksavar füzelerin, ülkenin kuzeyinde iki eve isabet ettiğini duyurdu. Olayda yaralanan olmazken, bir evde ciddi hasar meydana geldi. Hizbullah ise Lübnan'ın güney sınırında İsrail mevzilerine saldırılar düzenlendiğini açıkladı. İsrail ile yaşanan çatışmalarda bugüne kadar birçok ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

25.05.2024 23:11
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İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan tanksavar füzelerin, ülkenin kuzeyinde iki eve isabet ettiğini bildirdi.

Haber, İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamayla duyuruldu.

Lübnan'ın güneyinden atılan iki tanksavar füzesinin İsrail'in kuzeyinde iki eve isabet ettiği, olayda yaralanan olmadığı belirtilirken, evlerden birinde ciddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güney sınırında İsrail mevzilerine saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Hizbullah mensuplarının, sınırda İsrail'in bir merkava tankını füzeyle hedef aldığı, tankın kullanılamaz hale geldiği ve içindekilerden ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı.

Öte yandan Şeba Çiftliklerinde Zibdin bölgesinin topçu atışıyla hedef alındığı, ayrıca Kefr Şuba Tepeleri'nde casus ekipmanlarının imha edildiği kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde çeşitli noktalara hava saldırıları düzenlediği aktarılırken, detaylı bilgi verilmedi.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında yaşanan çatışmalarda 311 Hizbullah mensubu ölmüş, ayrıca 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'e Lübnan'dan atılan tanksavar füzeleri iki eve isabet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'e Lübnan'dan atılan tanksavar füzeleri iki eve isabet etti - Son Dakika
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