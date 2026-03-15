İsrail'e Roket Saldırıları Alarm Verdiriyor

İran ve Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle Hayfa başta olmak üzere işgal altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyi ve İsrail'in kuzeyinde birçok kentte alarm sirenleri çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e roketlerin fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, sirenlerin işgal altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyi ile İsrail'in kuzeyindeki yerleşim bölgelerinde de çaldığı kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise İran ile eş zamanlı olarak Lübnan'dan da İsrail'e roket saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Roket ve füzelerin büyük bölümünün hava savunma sistemleri tarafından önlendiği, ancak Lübnan'dan fırlatılan roketlerden birinin kuzeydeki bir yerleşim bölgesine düştüğü ifade edildi.

İsrail ordusu, saldırının hedef aldığı bölgede arama-kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı.

İsrail acil yardım servisi de saldırılarda herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirmedi.

Söz konusu son saldırılarla birlikte, geceden bu yana İran ve Lübnan'dan İsrail'e yönelik beşinci saldırı dalgası gerçekleşmiş oldu.

Gece saatlerinde, İran'dan İsrail'e düzenlenen füze saldırısının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve Tel Aviv'de şiddetli patlama sesleri duyulmuştu.

İran'dan yapılan füze saldırısı nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresindeki kentlere şarapnel parçaları düşmüş, 3 bölgede de yangın çıkmıştı.

Kanal 12 televizyonu, Rishon Lezion, Ramle, Bnei Brak ve Holon kentlerine füze ve şarapnel parçalarının düştüğünü aktarmıştı.

Sabaha doğru ayrıca, İran ve Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in güneyindeki Necef Çölü ve Birüssebi kenti çevresinde de sirenler çalmıştı.