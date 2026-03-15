İsrail'e Roket Saldırıları Alarm Verdiriyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'e Roket Saldırıları Alarm Verdiriyor

15.03.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ve Lübnan'dan roket saldırıları sonrası İsrail'de alarm sirenleri çaldı, hava savunması devrede.

İran ve Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle Hayfa başta olmak üzere işgal altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyi ve İsrail'in kuzeyinde birçok kentte alarm sirenleri çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e roketlerin fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, sirenlerin işgal altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyi ile İsrail'in kuzeyindeki yerleşim bölgelerinde de çaldığı kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise İran ile eş zamanlı olarak Lübnan'dan da İsrail'e roket saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Roket ve füzelerin büyük bölümünün hava savunma sistemleri tarafından önlendiği, ancak Lübnan'dan fırlatılan roketlerden birinin kuzeydeki bir yerleşim bölgesine düştüğü ifade edildi.

İsrail ordusu, saldırının hedef aldığı bölgede arama-kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı.

İsrail acil yardım servisi de saldırılarda herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirmedi.

Söz konusu son saldırılarla birlikte, geceden bu yana İran ve Lübnan'dan İsrail'e yönelik beşinci saldırı dalgası gerçekleşmiş oldu.

Gece saatlerinde, İran'dan İsrail'e düzenlenen füze saldırısının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve Tel Aviv'de şiddetli patlama sesleri duyulmuştu.

İran'dan yapılan füze saldırısı nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresindeki kentlere şarapnel parçaları düşmüş, 3 bölgede de yangın çıkmıştı.

Kanal 12 televizyonu, Rishon Lezion, Ramle, Bnei Brak ve Holon kentlerine füze ve şarapnel parçalarının düştüğünü aktarmıştı.

Sabaha doğru ayrıca, İran ve Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in güneyindeki Necef Çölü ve Birüssebi kenti çevresinde de sirenler çalmıştı.

Kaynak: AA

Acil Durum, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 12:22:40. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.