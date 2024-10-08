İsrail'e Tutuklama Emri Gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'e Tutuklama Emri Gündemde

İnsan hakları avukatları, UCM'nin İsrail liderlerine tutuklama emri çıkarmasının büyük bir gelişme olacağını belirtti.

08.10.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü insan hakları avukatları Reed Brody ve Francis Boyle, İsrail'in yargılanması ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere İsrailli liderlere tutuklama emri çıkarmasının "büyük gelişme" olacağını söyledi.

İnsan hakları avukatları Brody ve Boyle, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının uluslararası adalet kurumlarındaki karşılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Eski Şili Devlet Başkanı Augusto Pinochet ve eski Çad Devlet Başkanı Hissene Habre'nin yargılanmasında görev alan ve "Diktatör Avcısı" olarak anılan Macar asıllı ünlü Amerikalı insan hakları avukatı Brody, UCM Başsavcısı'nın Netanyahu için tutuklama kararı talep etmesiyle "modern tarihte ilk defa Batı'nın müttefikine karşı tutuklama emri talep edildiğini" ve bu emrin çıkarılmasının "büyük gelişme" olacağını aktardı.

Brody, "Bugüne kadar uluslararası ceza hukuku kurumları ya mağlup edilmiş düşmanları, güçsüz despotları ve isyancıları ya da (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin veya (eski Sırbistan Cumhurbaşkanı) Slobodan Miloseviç gibi Batı düşmanlarını hedef aldı." diye konuştu.

Uluslararası ceza hukukunun uygulanmasında "temel zayıflık" olduğunu dile getiren Brody, "UCM savcıları, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir düzeyde, hiçbir devlet görevlisinin vahşetten mahkum edilmesini sağlayamadı çünkü bu insanlara ulaşamıyorlar, polis güçleri yok." dedi.

Brody, tutuklama emirlerinin İsrailli liderlerin "yakalanmasının ötesinde bir öneme sahip" olacağını aktararak, "Bu suçlar, tutuklama emri geçerli olduğu sürece zaman aşımına uğramayan suçlardır. 124 ülke yasal olarak bu tutuklama emirlerini yerine getirmek zorunda." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının suç teşkil ettiğine dair uluslararası görüş birliğinin arttığını ifade eden Brody, "UCM yargıçları tarafından çıkarılacak tutuklama emri, İsrail'in yaptıklarının suç olduğu görüş birliğini destekler, güçlendirir ve pekiştirir." değerlendirmesinde bulundu.

"UCM ve UAD'deki girişimler İsrail'in on yıllardır süregelen cezasızlığını bozdu"

Brody, İsrail'in soykırımcı saldırılarının Gazze halkının büyük acılar çekmesine neden olduğunu kaydederek saldırıları ayrıca, "İsrail hükümetini ve liderlerini işledikleri suçlardan sorumlu tutma çabalarında tarihi bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi.

UCM ve Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in soykırımına karşı başlatılan hukuki girişimlerin Tel Aviv'in on yıllardır süregelen cezasızlığını bozduğunu belirten Brody, UCM'nin "İsrail ve ABD gibi müttefikleri" tarafından baskı gördüğünü anlattı.

"İsrail Uluslararası Ceza Mahkemesi"

UAD'deki soykırım davalarında elde ettiği başarılarla bilinen ABD'li tecrübeli insan hakları avukatı Boyle ise UAD'nin İsrail'in soykırım davasında elinden geleni yaptığını ifade ederek, mahkemenin kararlarının uygulanması konusunda "Bu (kararların uygulanması), İsrail'in Gazze'de ve şimdi de katliamların yaşandığı Batı Şeria'da Filistinlilere karşı uyguladığı tüm zulümlere yeşil ışık yakan (Joe) Biden yönetiminin sorunudur." değerlendirmesinde bulundu.

Boyle, ABD'nin desteği sonucunda "İsrail'in savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işleyerek Lübnan'a saldırdığı" döneme gelindiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın Genel Kurul'a gerekli gördüğü yardımcı organları oluşturabilmesi için yetki veren 22'nci maddesine değinen Boyle, bu maddeye uygun olarak "İsrail Uluslararası Ceza Mahkemesi" oluşturulabileceğini dile getirdi.

Boyle, bu mahkemenin Bosna'daki soykırımdan sorumlu olanları cezalandıran Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) gibi çalışacağını aktararak sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bu hemen yapılırsa siyonistleri Lübnan'a daha fazla girmekten ve Filistinlilere karşı daha fazla soykırım yapmaktan caydırabilir. Ayrıca, siyonistlerin Filistin, Lübnan, Litani Nehri ve Golan Tepeleri'ne kadar olan tüm manda toprakları üzerinde daha büyük bir İsrail planını durdurmada etkili olabilir."

Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Hukuk, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'e Tutuklama Emri Gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:53 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
22:24 VAR kayıtları açıklandı: Immobile’nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu VAR kayıtları açıklandı: Immobile'nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu
22:10 Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin’in cesedi bulundu Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin'in cesedi bulundu
21:36 Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar
21:36 Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı
20:59 Beşiktaş’ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir
20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:39 UEFA’dan Beşiktaş’a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 15:35:13. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'e Tutuklama Emri Gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.