İsrail E1 Yerleşim Projesi için İhale İlan Etti
İsrail, Batı Şeria'daki E1 bölgesinde 1.234 konut için ihale yayımladı.
KUDÜS, 20 Ağustos (Xinhua) -- Batı Şeria'da yer alan E1 bölgesinin bir bölümü, 19 Ağustos 2026.
İsrail, salı günü Batı Şeria'daki tartışmalı E1 yerleşim projesine ilişkin planlarını ilerleterek, 1.234 konut birimi için bir ihale ilanı yayımladı.
İsrail İnşaat ve Konut Bakanlığı tarafından çevrimiçi olarak yayımlanan ihale, Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde 3.401 konut birimini kapsayan daha geniş bir planı içeriyor. (Fotoğraf: Jamal Awad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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