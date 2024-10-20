İsrail, Eilat’a yönelen İHA’yı düşürdü

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İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Eilat kentine doğru gönderilen insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Eilat kentine gönderilen İHA'ya karşı konulduğu belirtildi.

İHA'nın ülkenin doğusundan geldiği aktarılan açıklamada, İHA'nın kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada da Suriye'den İsrail topraklarına giren bir İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

İHA'nın hedef alınmasından önce siren seslerinin duyulduğu belirtildi.

Öte yandan, Irak'ta Şii milislerden oluşan "Irak'ta İslami Direniş" adlı grup, İsrail işgali altındaki Eilat'a İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurdu.