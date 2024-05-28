İsrail ordusu, Eilat kentine doğudan gelen İHA'lara müdahale etti - Son Dakika
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İsrail ordusu, Eilat kentine doğudan gelen İHA'lara müdahale etti

İsrail ordusu, Eilat kentine doğudan gelen İHA\'lara müdahale etti

İsrail ordusu, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat kentine doğudan gelen iki insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiğini açıkladı. İsrail savaş uçağı, İHA'lara müdahale ederek İsrail topraklarına girmelerini engelledi. İHA saldırısını üstlenen İran yanlısı Şii koalisyon ise Eilat'taki askeri hedeflere 3 İHA ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

28.05.2024 01:33
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İsrail ordusu, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat kentine doğru "doğudan gelen" iki insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiğini açıkladı.

İsrail ordusunun, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eilat bölgesinde aktifleşen uyarıların ardından İsrail savaş uçağının, "doğudan gelen" iki İHA'ya müdahale ettiği belirtildi.

Müdahale edilen İHA'ların İsrail topraklarına girmediği kaydedildi.

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada, İHA'lar sebebiyle Eilat kenti ve çevresinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Öte yandan, " Irak'taki İslami Direniş" adlı İran yanlısı Şii koalisyon, Eilat kentini hedef alan İHA saldırısını üstlendi.

Koalisyondan yapılan açıklamada, Eilat'taki askeri hedeflere 3 İHA ile saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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