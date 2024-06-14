İsrail, El Cezire'ye uygulanan yasağı uzattı

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KUDÜS, 14 Haziran (Xinhua) -- İsrail Tel Aviv Bölge Mahkemesi, El Cezire haber ağına uygulanan ve ülkede tartışmalara neden olan yasağın uzatılmasını onayladı.

Mahkeme, Perşembe günü İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin Katar merkezli haber ağının İsrail'de yayın yapmasını yasaklayan kararın 9 Haziran'dan 23 Temmuz'a kadar 45 gün daha uzatılması talebini kabul etti.

Yasak ilk olarak Mayıs ayında 35 gün süreyle uygulanmış ve İsrailli yetkililer vakit geçirmeksizin kanalın Kudüs'teki ofislerine baskın düzenleyerek ekipmanlarına el koymuştu.

Mahkeme, Hamas'ın El Cezire'yi "propaganda ve istihbarat aracı" olarak kullandığını öne sürdü.

İsrail parlamentosu Knesset, Nisan ayında hükümetin ulusal güvenliğe "zararlı" olduğunu düşündüğü yabancı haber kuruluşlarını yasaklamasına olanak tanıyan bir savaş hali yasasını oylamıştı. Yasa, hükümete geçici bir yasaklama ve ardından süresiz olarak yenilenebilecek 45 günlük yeni bir yasak getirme izni veriyor.