İsrail El-Halil Anlaşması'nı Feshetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail El-Halil Anlaşması'nı Feshetti

16.06.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, El-Halil kentindeki anlaşmayı feshederek ilhak adımını resmileştirdi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde tümüyle ilhak etmeyi amaçladıkları El-Halil kentinin idari ve güvenlik yapısına ilişkin "El-Halil Anlaşması'nı" feshettiklerini duyurdu.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Bakan Smotrich, El-Halil kentinin güneyine kurulan yasa dışı "Doren" yerleşiminin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kenti ilhak amacıyla aldıkları yeni karara ilişkin konuştu.

Kentin ilhakına ilişkin attıkları adımın "tarihi bir düzeltme" olduğunu savunan Smotrich, konuşmasında, "Oslo Anlaşmaları'nın en saçma protokollerinden biri yıllardır yürürlükteydi. Bu protokol uyarınca Yahudi topluluğuna ve kutsal mekanlara ilişkin yetkiler El-Halil Belediyesine bağlıydı. Dün buna bir son verdik." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv yönetimi, aldığı tek taraflı kararla kentteki inşaat izinleri ve Harem-i İbrahim Camisi dahil, kutsal mekanlar üzerindeki yetkiyi gasbederek işgal güçlerine bağlı paralel belediyeye vermeyi amaçlıyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1997'de imzalanan El Halil Anlaşması, kenti "H1" ve "H2" olmak üzere iki bölgeye ayırdı.

Buna göre H1 bölgesinde güvenlik ve idare Filistin yönetimine verilirken, H2 bölgesinde yaklaşık 500 İsrailli ve 30 binden fazla Filistinli yaşamasına rağmen güvenlik İsrail ordusunun sorumluluğuna bırakıldı.

Yedioth Ahronot gazetesi, "El-Halil Anlaşması'nın" iptal edilmesinin Fransa'nın aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailli kurum ve şahıslara yaptırım uygulama kararının ardından geldiğine dikkati çekti.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak adımları

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı isimlerin kilit roller üstlendiği İsrail hükümeti, 8 Şubat'ta Batı Şeria'daki statükoyu Yahudiler lehine, Filistinliler aleyhine değiştirecek bir dizi karar almıştı.

Bu kararlar arasında, Yahudi yerleşimcilerin doğrudan arazi satın almasının önündeki engellerin kaldırılması, İsrail'e Filistin yönetiminin sorumluluğundaki alanları türlü bahanelerle gasbetme "yetkisi", Filistin kenti El Halil'de yerel yönetimin yetkilerinin elinden alınıp İsrail'e bağlı "paralel bir belediye" kurulması yer alıyordu.

İsrail hükümeti, 15 Şubat'ta ise uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamıştı.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail El-Halil Anlaşması'nı Feshetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir
Brezilya’da skandal Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı Brezilya'da skandal! Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı
Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar Apartmanda yaşarken villaya taşınmış Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar! Apartmanda yaşarken villaya taşınmış
Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı
Dünyadan ABD ve İran mutabakatına destek yağdı: Bölgesel barış için tarihi adım Dünyadan ABD ve İran mutabakatına destek yağdı: Bölgesel barış için tarihi adım
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

14:50
Montella’dan Paraguay öncesi radikal karar İki yıldız kulübeye çekiliyor
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor
14:42
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump’ın dedikodusunu yaparken yakalandı
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı
14:41
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı’yı çılgına çevirdi
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
11:33
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 15:01:25. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail El-Halil Anlaşması'nı Feshetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.