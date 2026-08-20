İsrail, El Halil'de 2 Filistinli Evi Yıktı - Son Dakika
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İsrail, El Halil'de 2 Filistinli Evi Yıktı

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İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Birin köyünde 2 Filistinli evi buldozerlerle yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki Birin köyünde Filistinlilere ait 2 evi yerle bir etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Birin Köy Meclisi Başkanı Ferid Burkan, İsrail güçlerinin köye baskın düzenleyerek Filistinli Vail Gays'a ait 100 metrekarelik, Hamza Zeyn'e ait 80 metrekarelik 2 evi buldozerlerle yıktığını belirtti.

Burkan, İsrail makamlarının evlerin neden yıkıldığına ilişkin henüz açıklama yapmadığını kaydetti.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da genellikle "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıkımlar gerçekleştiriyor.

Filistinliler ise İsrailli yetkililerin kendilerine yapı ruhsatı verilmesini zorlaştıran sıkı kısıtlamalar uyguladığını, bunun yanı sıra gasbedilen topraklarda kurulan yasa dışı yerleşimlerin genişletildiğini belirtiyor.

İsrail, temmuz ayında Batı Şeria'da 165 yapıyı hedef alan 80 yıkım gerçekleştirdi. Yıkımlar, Kalkilya, El Halil, Ramallah ve Beytüllahim'de yoğunlaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, El Halil'de 2 Filistinli Evi Yıktı - Son Dakika

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