İsrail, El-Halil'de Filistinlilere Ait Ev ve Koyun Ağılını Yıktı - Son Dakika
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İsrail, El-Halil'de Filistinlilere Ait Ev ve Koyun Ağılını Yıktı

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İsrail ordusu, El-Halil'de bir evi ve koyun ağılını 'ruhsatsız' gerekçesiyle yıkarak saldırıları sürdürdü.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da El-Halil kentinin güneyinde Filistinlilere ait bir evi ve bir koyun ağılını yıktı.

Filistinli aktivist Halid el-Kaymeri AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin El-Halil kentinin güneyindeki Yatta beldesinin batısında bulunan Hırbet el-Fara bölgesine baskın düzenlediğini ve yaklaşık 150 metrekarelik 6 kişilik bir ailenin yaşadığı evi "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıktığını söyledi.

İsrail askerlerinin ayrıca bir koyun ağılını da yıktığını aktaran Kaymeri, bölgenin bir süredir devam eden İsrail saldırılarına, ev ve yapılara yönelik yıkım tebligatlarına maruz kaldığını ifade etti.

Kaymeri, İsrail yetkililerinin elektrik altyapısını durdurma veya yıkma yönünde de emirler verdiğini, bunun da bölge sakinlerinin zaten zor olan yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiğini ve bölgedeki en temel yaşam ihtiyaçlarını tehdit ettiğini belirtti.

İsrail'in Aralık 2025'ten bu yana Hırbet el-Fara'da 4 evi yıktığını, yaklaşık 35 ev ve yapıya da yıkım tebligatı gönderdiğini aktardı.

Yıkımların, "C bölgesi" olarak sınıflandırılan bölgelerde "ruhsatsız yapıldığı" gerekçesiyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik bakımından Filistin'e, B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e bırakılmış; yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e devredilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, El-Halil'de Filistinlilere Ait Ev ve Koyun Ağılını Yıktı - Son Dakika

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