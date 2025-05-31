İsrail, El-Halil'de Yeni Kaçak Yerleşim Kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, El-Halil'de Yeni Kaçak Yerleşim Kuruyor

31.05.2025 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, El-Halil'deki Filistinlilere ait ev kalıntıları üzerine yeni yerleşim inşa etmeye başladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinin güneyinde, daha önce İsrail tarafından yıkılmış olan Filistinlilere ait bir evin kalıntıları üzerine yeni bir kaçak yerleşim kurmaya başladı.

El-Halil kentinin güneyindeki Tuvane Köyü Meclis Başkanı Muhammed Rabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El Halil'in güneyindeki Masafir Yatta bölgesinde bulunan Hallet Daba beldesinde yaşayan Filistinli Abdullah ed-Debabise'ye ait mayıs ayında yıkılan evin kalıntıları üzerine çadır kurduğunu söyledi.

Rabi, İsrail ordusu tarafından Hallet Daba'da 25 ev, tarım tesisleri ve su kuyularını içeren bir dizi yıkımlar gerçekleştirildiğini kaydetti.

İsrail ordusunun bu yıkımlarla bölge halkını yaşadıkları yerlerden çıkarmayı ve Hallet Daba beldesini tamamen İsraillilere teslim etmeyi amaçladığını ancak halkın direnişinin bunu engellediğini belirten Rabi, Hallet Daba beldesinde yeni bir yerleşim birimi kurulmasının, Masafir Yatta bölgesinin tamamının kontrol altına alınması ve bölgedeki Filistinlilerin tamamen göçe zorlanması anlamına geldiğini ifade etti.

Rabi, köyde yaşayan 120 kişiden oluşan yaklaşık 16 ailenin, haftalar önce İsrail ordusu tarafından yıkılan evlerinin enkazında yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Filistinli hamile bir kadın (37) dün işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrailli grubun saldırısına uğramıştı.

İsrail askerleri 5 Mayıs'ta Hallet Daba beldesine buldozerler eşliğinde baskın düzenlemişti. İsrail askerleri, kasabada çoğunluğu "Debabise" ailesine ait aralarında ev, su kuyusu, tarım tesisi ve ahırların da olduğu Filistinlilere ait 25 yapıyı yerle bir etmişti.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, El-Halil'de Yeni Kaçak Yerleşim Kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz

15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
15:09
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi “Terörsüz Türkiye“ ana gündemiyle toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi "Terörsüz Türkiye" ana gündemiyle toplanıyor
14:51
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
14:44
Güneş’te 8,2’lik dev patlama İstanbul’da kuzey ışıkları görülebilir
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:42
Yüzde 200 artırılacak İşte Okan Buruk’un yeni maaşı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
10:37
Marmaray sapığı Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
Marmaray sapığı! Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
10:31
Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 16:04:13. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, El-Halil'de Yeni Kaçak Yerleşim Kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.