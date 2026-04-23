İsrail, Elbit Systems'tan 200 Milyon Dolar Hava Mühimmatı Satın Aldı

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail merkezli silah üreticisi Elbit Systems'tan 200 milyon dolar değerinde hava mühimmatı satın aldığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı, saldırılar ve önleme operasyonlarında kullanılacak füze ve diğer silahları kapsayan anlaşmanın, "acil muharebe senaryolarına hazırlığın artırılması ve güçlü savunmalarla geçecek bir on yıla hazırlık" kapsamında olduğunu belirtti.

İnsansız hava araçları (İHA), radar, elektronik harp sistemleri üreten Elbit Systems ile Bakanlık arasında benzer bir hava mühimmatı anlaşması ocak ayında 183 milyon dolar karşılığında imzalanmıştı.