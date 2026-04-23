İsrail, Elbit Systems'tan 200 Milyon Dolar Hava Mühimmatı Satın Aldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Elbit Systems'tan 200 Milyon Dolar Hava Mühimmatı Satın Aldı

23.04.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanlığı, Elbit Systems'tan hava mühimmatı alımına yönelik 200 milyon dolarlık anlaşma yaptı.

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail merkezli silah üreticisi Elbit Systems'tan 200 milyon dolar değerinde hava mühimmatı satın aldığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı, saldırılar ve önleme operasyonlarında kullanılacak füze ve diğer silahları kapsayan anlaşmanın, "acil muharebe senaryolarına hazırlığın artırılması ve güçlü savunmalarla geçecek bir on yıla hazırlık" kapsamında olduğunu belirtti.

İnsansız hava araçları (İHA), radar, elektronik harp sistemleri üreten Elbit Systems ile Bakanlık arasında benzer bir hava mühimmatı anlaşması ocak ayında 183 milyon dolar karşılığında imzalanmıştı.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Güvenlik, Savunma, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 11:08:05. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.