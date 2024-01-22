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İsrail, esir takası mutabakatı sağlanmazsa esirleri tabutta geri getirecek - Son Dakika
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İsrail, esir takası mutabakatı sağlanmazsa esirleri tabutta geri getirecek

İsrail ordusundan emekli general Noam Tibon, İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatına varılmadığı takdirde hükümetin, İsrailli esirleri tabutta geri getirmek durumunda kalacağını söyledi. İsrail hükümetinin Hamas'la hemen anlaşmaya varıp Gazze'de tutulan İsrailli esirleri geri getirmesi gerektiğinin altını çizen Tibon, 'Aksi halde ya hepsi tabutlarda geri dönecek ya da hiç dönmeyecekler.' dedi. Gazze'de hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail, esir takası mutabakatı sağlanmazsa esirleri tabutta geri getirecek
22.01.2024 - 16:09,
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İsrail ordusundan emekli general Noam Tibon, İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatına varılmadığı takdirde hükümetin, İsrailli esirleri tabutta geri getirmek durumunda kalacağını söyledi.

İsrail devlet radyosu KAN'a konuşan emekli general Tibon, Gazze'de bulunan İsrailli esirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail hükümetinin Hamas'la hemen anlaşmaya varıp Gazze'de tutulan İsrailli esirleri geri getirmesi gerektiğinin altını çizen Tibon, "Aksi halde ya hepsi tabutlarda geri dönecek ya da hiç dönmeyecekler." dedi.

Tibon, hükümetin, bir mutabakata varılmadığı takdirde çocuklarını askere gönderecek annelere "eğer oğlunuz esir düşerse muhtemelen geri dönemeyecek" mesajını vereceğini belirtti.

Gazze'deki İsrailli esirler

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail, esir takası mutabakatı sağlanmazsa esirleri tabutta geri getirecek - Son Dakika
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