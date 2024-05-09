İsrail Evimiz Partisi Lideri Liberman, Netanyahu'ya Sert Eleştiriler Yönelterek İstifa Etmesini İstedi - Son Dakika
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İsrail Evimiz Partisi Lideri Liberman, Netanyahu'ya Sert Eleştiriler Yönelterek İstifa Etmesini İstedi

İsrail'de muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sert eleştiriler yönelterek istifa etmesini istedi. Liberman, Netanyahu'nun siyasi hırsının ülkenin ABD ile ilişkilerini zedelediğini belirtti ve erken seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi.

09.05.2024 14:27
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İsrail'de muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sert eleştiriler yönelterek istifa etmesini istedi.

Liberman, İsrail merkezli Maariv gazetesine yaptığı açıklamada, "Netanyahu, Başbakan olarak görevini sürdürmekten nasıl utanmıyorsun? Sorumluluk al ve evine dön." dedi.

ABD-İsrail ilişkileri hakkında Liberman, "Biz, ABD'nin cömertliği sayesinde yaşıyoruz. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (Şubat ayında Gazze'de ateşkes için sunulan tasarı) veto hakkını kullanmamış olsaydı, tüm dünya bizimle ilişkilerini uzun zaman önce kesmiş olurdu." diye konuştu.

Liberman, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin Netanyahu'nun siyasi hırsı sebebiyle zedelendiğini belirterek, "Netanyahu, ülkeyi umursamıyor, siyasi olarak var olmaktan başka bir şeyi önemsemiyor." ifadesini kullandı.

Eski İsrail Savunma Bakanı, "Netanyahu'nun Suudi Arabistan ile normalleşme anlaşmasına varmayı ve Filistin devletini kabul etmeyi" tercih ettiğini savunarak, "Suudi Arabistan bizimle barışı bizim için istemiyor, barışçıl olmayan nükleer programı ABD Kongresinde ilerletmek için istiyor." iddiasında bulundu.

Siyasileri erken seçime ikna etmek için var gücüyle çalışacağını söyleyen Liberman, "Bunun bir çocuk oyunu olmadığını anlamaları gerekiyor, her türlü düşünceyi geride bırakıp seçimlere gitmeliyiz." dedi.

Liberman, ayrıca mevcut durumdan en çok girişimcilerin sıkıntı çektiğini vurgulayarak "Gençler dizüstü bilgisayarlarını alıp İsrail'den ayrılacaklar." görüşünü dile getirdi.

Erken seçimlere gidilmesine karşı olduğunu açıklayan Netanyahu, muhalefet ve çeşitli çevrelerce eleştiriliyor. Yakınları Gazze'de esir tutulan İsrailliler de sık sık hükümet karşıtı gösteriler düzenliyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 269'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 614 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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