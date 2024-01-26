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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki hastaneye saldırdı: Çok sayıda sivil yaralandı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki hastaneye saldırdı: Çok sayıda sivil yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistin Kızılayına bağlı El-Emel Hastanesi'nin çevresine düzenlediği saldırıda çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi. İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Filistin Kızılayına bağlı sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği vurgulandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'ndeki hastaneye saldırdı: Çok sayıda sivil yaralandı
26.01.2024 - 15:23,
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistin Kızılayına bağlı El-Emel Hastanesi'nin çevresine düzenlediği saldırıda çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail tanklarının, güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Emel Hastanesi'nin çevresini hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun saldırıları sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Filistin Kızılayına bağlı sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği vurgulandı.

Filistin Kızılayının dünkü açıklamasında, İsrail güçlerinin, saldırılardan kaçan sivillerin sığındığı Emel Hastanesi'ni 4 günden beri kuşatma altında tutarak çevresini bombalamayı sürdürdüğü belirtilmişti.

İsrail ordusu, birkaç gündür Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik havadan ve karadan saldırılarını yoğun şekilde sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 83 Filistinli öldürüldü, 64 bin 487 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Kaynak: AA
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