İsrail, Filistinli Adamı Evini Zorla Yıktırdı

16.05.2026 16:34
Doğu Kudüs'te İsrail, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinli Helse'yi evini yıktırmaya zorladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir adama kendi evini zorla yıktırdı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail, Doğu Kudüs'ün Cebel el-Mukebbir beldesinde yaşayan Filistinli Ömer Muhammed Helse'yi ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle evini "kendi elleriyle" yıkmaya zorladı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail'in Kudüs Belediyesinin Filistinli Helse'nin evi hakkında nihai yıkım kararı çıkardığı belirtildi.

İsrail belediyesinin yıkımı kendi ekipleri aracılığıyla gerçekleştirmek ve kendisine 70 bin şekele (yaklaşık 1 milyon TL) kadar para cezası kesmekle tehdit ettiğini belirten Helse, bu nedenle evi kendisinin yıkmak zorunda kaldığını kaydetti.

İsrail yönetimindeki Kudüs Belediyesinin zorlamasıyla Avatıf Mahmud el-Gul adlı Filistinli, Suveyh Mahallesi'ndeki evini "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle "kendi elleriyle" yıkmıştı.

İsrail yönetimi yılbaşından bu yana Kudüs'te 200'den fazla ev ve yapıyı yıktı veya sahiplerini bu yapıları yıkmaya zorladı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" şeklinde değerlendiriyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinliler, İsrail makamlarının yıkım işlemini gerçekleştirmesi halinde kendilerine dayattığı masrafları ödeyemedikleri için zaman zaman evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyor.

Kaynak: AA

