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İsrail, Filistinli mahkumların ailelerinin evlerini yıktı - Son Dakika
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İsrail, Filistinli mahkumların ailelerinin evlerini yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan İsrail hapishanesindeki 2 Filistinlinin ailesinin evlerini yıktı. İsrail güçleri, Urif beldesine baskın düzenleyerek gözaltı operasyonu başlattı ve Hamed Kayid Sabbah ile Ziyad Cibril es-Safedi'nin ailelerini evlerinden zorla tahliye etti. İnsan hakları örgütleri, bu eylemin suçun şahsiliği ilkesini ihlal ettiği ve toplu cezalandırma anlamına geldiği gerekçesiyle eleştiriyor.

İsrail, Filistinli mahkumların ailelerinin evlerini yıktı
15.12.2023 - 12:07,
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail hapishanesindeki 2 Filistinlinin ailesinin evlerini yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, buldozerlerin eşlik ettiği İsrail güçleri Nablus'un güneyindeki Urif beldesine baskın düzenleyerek burada gözaltı operasyonu başlattı.

Ordu güçleri, İsrail hapishanesinde bulunan Hamed Kayid Sabbah ve Ziyad Cibril es-Safedi'nin ailelerini evlerinden zorla tahliye etti.

İsrail askerleri, üç katlı bir binanın ikinci katındaki "Sabbah" ailesine ait dairenin iç duvarlarını patlatırken, "Safedi" ailesinin evini ise buldozerle yıktı.

Hamed Kayid Sabbah ve Ziyad Cibril es-Safedi, temmuz ayında Ramallah-Nablus yolunda 4 Yahudi yerleşimcinin öldüğü, bazılarının yaralandığı, saldırganların ise öldürüldüğü silahlı saldırıya yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

İsrail'in, saldırı düzenlediği iddia edilen Filistinlilerin evlerini yıkması, insan hakları örgütleri tarafından "suçun şahsiliği ilkesini ihlal ettiği ve toplu cezalandırma anlamına geldiği" gerekçesiyle eleştiriliyor.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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