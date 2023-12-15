İsrail, Filistinli mahkumların ailelerinin evlerini yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail hapishanesindeki 2 Filistinlinin ailesinin evlerini yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, buldozerlerin eşlik ettiği İsrail güçleri Nablus'un güneyindeki Urif beldesine baskın düzenleyerek burada gözaltı operasyonu başlattı.

Ordu güçleri, İsrail hapishanesinde bulunan Hamed Kayid Sabbah ve Ziyad Cibril es-Safedi'nin ailelerini evlerinden zorla tahliye etti.

İsrail askerleri, üç katlı bir binanın ikinci katındaki "Sabbah" ailesine ait dairenin iç duvarlarını patlatırken, "Safedi" ailesinin evini ise buldozerle yıktı.

Hamed Kayid Sabbah ve Ziyad Cibril es-Safedi, temmuz ayında Ramallah-Nablus yolunda 4 Yahudi yerleşimcinin öldüğü, bazılarının yaralandığı, saldırganların ise öldürüldüğü silahlı saldırıya yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

İsrail'in, saldırı düzenlediği iddia edilen Filistinlilerin evlerini yıkması, insan hakları örgütleri tarafından "suçun şahsiliği ilkesini ihlal ettiği ve toplu cezalandırma anlamına geldiği" gerekçesiyle eleştiriliyor.