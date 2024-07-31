İsrail, Filistinlilere işkence ve kötü muamele uyguluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Filistinlilere işkence ve kötü muamele uyguluyor

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail tarafından keyfi ve gizlice gözaltında tutulan Filistinlilerin işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını bildirdi. OHCHR'nin raporunda, binlerce Filistinlinin 7 Ekim 2023'ten bu yana keyfi ve uzun süreli olarak gözaltında tutulduğu ve cinsel istismar dahil işkenceye maruz kaldığı iddialarına yer verildi. Rapor, İsrail'in gözaltında tutulanların akıbeti ve yerleri hakkında bilgi vermediğini ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin bu kişilere erişiminin engellendiğini de belirtti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, bu eylemlerin uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayarak, tüm esirlerin ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

31.07.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail tarafından keyfi ve gizlice gözaltında tutulan Filistinlilerin işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını bildirdi.

OHCHR, İsrail yetkilileri tarafından 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce Filistinlinin keyfi ve uzun süreli ve kimseyle görüştürülmeden gözaltında tutulmalarına dair bir rapor yayımladı.

Raporda, İsrail'in gözaltında tuttuğu Filistinli kadınlara ve erkeklere yönelik cinsel istismar dahil işkence ve diğer zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelelerin olduğu iddialarına yer verildi.

7 Ekim'den bu yana çatışmadan kaçan sağlık personeli, hastalar ve sakinler ile diğer kişiler dahil binlerce Filistinlinin Gazze'den İsrail'e genellikle zincirlenmiş ve gözleri bağlı olarak götürüldüğü bildirildi.

Raporda Filistinlilerin, gözaltına alınma nedenlerinin belirtilmeden, avukat veya etkili bir yargısal incelemeye erişim hakkı tanınmadan genellikle gizli yerde tutuldukları belirtildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in askeri tesislerinde ve hapishanelerinde en az 53 Filistinli tutuklunun öldüğü kaydedildi.

Gazze'de, ergenlik çağındakiler de dahil çoğunlukla erkeklerin gözaltına alındığı, birçoğunun okullarda, hastanelerde, evlerinde veya Gazze'nin kuzeyinden güneye göçleri sırasında kontrol noktalarında gözaltına alındığının altı çizildi.

"İsrail ordusu, bazı durumlarda Filistinli silahlı gruplar veya bunların siyasi kanatlarıyla bağlantılı olduklarını iddia etmesine rağmen genellikle Gazze'de Filistinlileri gözaltına almanın gerekçesini kamuoyuna açıklamıyor." ifadelerinin kullanıldığı raporda, İsrail'in, gözaltına alınanların çoğunun akıbeti veya nerede olduğu hakkında bilgi vermediği, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) bu kişilerin tutuldukları tesislere erişiminin engellendiği yer aldı.

Gözaltındaki Filistinlilerin, kafes benzeri alanlarda tutuldukları, uzun süre çıplak bırakıldıkları ve sadece bez giydiklerini söyledikleri ifadeler de raporda yer aldı.

Filistinliler, uzun süre gözlerinin bağlı kaldığını, yiyecek, uyku ve sudan mahrum, elektrik şokuna maruz bırakıldıklarını, bedenlerinde sigara söndürüldüğünü ve köpeklerin üzerlerine salındığını söyledi.

"Korkunç eylemler, uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu gösteriyor"

Raporda görüşlerine yer verilen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan çok sayıda erkek, kadın, çocuk, doktor, gazeteci ve insan hakları savunucusundan birçoğunun, herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın, içler acısı koşullarda tutulmasının yanı sıra kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığını kaydetti.

Türk, usulüne uygun yargılama garantilerinin ihlaline ilişkin raporların, bu tür tutuklama ve gözaltların keyfiliği ile cezalandırıcı niteliği konusunda ciddi endişeler doğurduğunu vurguladı.

"BM İnsan Hakları Ofisi ve diğer kuruluşlar tarafından toplanan ifadeler, su işkencesi ve tutuklulara karşı köpeklerin serbest bırakılması gibi bir dizi korkunç eylemin, uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullanan Türk, uluslararası insancıl hukukun, gözaltındaki herkesi şiddet ve tehdide karşı koruduğunu belirtti.

Türk, Gazze'de hala tutulan tüm esirler ile İsrail tarafından keyfi olarak gözaltına alınan tüm Filistinlilerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Uluslararası, İnsan Hakları, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Filistinlilere işkence ve kötü muamele uyguluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 15:11:49. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Filistinlilere işkence ve kötü muamele uyguluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement