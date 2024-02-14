İsrail, Filistinlileri silah zoruyla hastaneden tahliye etti - Son Dakika
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İsrail, Filistinlileri silah zoruyla hastaneden tahliye etti

İsrail, Filistinlileri silah zoruyla hastaneden tahliye etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne sığınan binlerce Filistinliyi silah zoruyla tahliye etti. İsrail askerleri, hastanenin bahçesine ateş açarak bir koridor oluşturdu ve Filistinlileri sıra halinde binadan çıkardı. İsrail ordusu, hastanenin etrafındaki kuşatmayı sürdürürken, tahliye edilen Filistinlilerin sayısı henüz net değil.

14.02.2024 13:33  Güncelleme: 13:33
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne sığınan Filistinlileri silah zoruyla tahliye etti.

Yerel kaynaklardan ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Nasır Hastanesi'ne sığınan yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi hastaneyi terk etmeye zorladı.

İsrail askerlerinin hastanenin bahçesine ve çevresine ateş açtığı, binanın avlusunda bir koridor oluşturarak buradaki Filistinlileri sıra halinde binadan çıkardığı belirtildi.

Açılan koridor dışındaki alanlarda hareket eden her şeye ateş açan askerlerin, hastaneden silah zoruyla çıkardığı Filistinlilerden Han Yunus'un kuzey bölgelerine gitmelerini istediği aktarıldı.

İsrail ordusunun hastanede etrafındaki kuşatmayı sürdürdüğü bildirilirken, yerel medyada "askerlerin hastaneyi işgale hazırlandığı" yönünde haberler yer aldı.

Hastaneden tahliyeye zorlanan Filistinlilerin sayısına ilişkin ise henüz net bilgi alınamadı.

İsrail ordusu, iki haftayı aşkın süredir kuşatma altında tuttuğu yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin dün boşaltmasını istemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Nasır Hastanesi'nin kapılarına, binalarına ve avlusuna yoğun şekilde ateş açtığını ifade etmişti.

Kudra, Nasır Hastanesi'nde bulunan 300 sağlık personeli, 450 hasta ve yaralı ile 10 bin yerinden edilmiş Filistinlinin hayatından endişe ettiklerini bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi çevresinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle hasta ve sağlık personelinin güvenliği konusunda derin endişe duyduklarını dile getirmişti.

DSÖ misyonunun Nasır Hastanesi'ne ulaşmasının engellendiğini belirten Ghebreyesus, sağlık hizmetleri ve personelinin hedef olmaması yönündeki çağrılarını yinelerken, Gazze için ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Nasır, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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