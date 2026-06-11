İsrail, Fransız gazeteciyi geri çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Fransız gazeteciyi geri çevirdi

11.06.2026 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Hamas'ı desteklediği iddiasıyla gazeteci Froussard'ı havaalanından Paris'e gönderdi.

İsrail, Fransız gazeteci Alice Froussard'ı, Hamas'ı desteklediği gerekçesiyle Ben Gurion Havalimanı'ndan geri çevirdi.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Froussard'ın Fransa'nın başkenti Paris'e gönderildiğini açıkladı.

Chikli, "Hamas'ı desteklediğini ve 7 Ekim katliamının 'bağlam içinde' değerlendirilmesi gerektiğini savunduğunu" ileri sürdüğü Fransız gazeteci Froussard'ın, Ben Gurion Havalimanı'ndan Paris'e doğru yola çıktığını kaydetti.

Daha önce Filistin asıllı Amerikalı aktivist Linda Sarsour'un da ülkeye girişine izin vermediklerini anımsatan Chikli, İsrail'e yönelik yaptırım ve boykotları destekleyenlere "sabır göstermeyeceklerini" ifade etti.

İsrail basını, Fransa'nın İsrail Büyükelçiliği'nin bu karara tepki gösterdiğini aktardı.

Froussard, son 6 yıldır Kudüs ve Ramallah'ta Fransız medya kuruluşları için görev yapmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Fransız, İsrail, Güncel, Paris, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Fransız gazeteciyi geri çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan’dan Asgari Ücret Açıklaması Babacan'dan Asgari Ücret Açıklaması
Vitor Pereira’ya sürpriz talip Paraya para demeyebilir Vitor Pereira'ya sürpriz talip! Paraya para demeyebilir
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına emniyetten yalanlama Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına emniyetten yalanlama
Seçil Erzan yeniden yargılanacak İlk duruşma 11 Eylül’de Seçil Erzan yeniden yargılanacak! İlk duruşma 11 Eylül'de
Beşiktaş’tan Ruben Loftus-Cheek atağı Beşiktaş'tan Ruben Loftus-Cheek atağı
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

14:04
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar
Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
14:01
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
13:50
Arda ve Kenan listede Dünya Kupası’na damga vuracaklar
Arda ve Kenan listede! Dünya Kupası'na damga vuracaklar
13:20
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı
12:42
CHP’de kazan kaynarken İnce’den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
11:23
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 14:14:33. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, Fransız gazeteciyi geri çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.