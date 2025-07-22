İsrail Füze Saldırısını Engelledi

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir füzenin engellendiğini açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'den atılan bir füze nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, füzenin müdahale edilerek engellendiği bildirildi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'da yayınlanan haberde olay nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'nda uçakların iniş ve kalkışlarının geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.

Ayrıca çok sayıda gelen uçuşta gecikme yaşandığı ifade edildi.

Haberde, söz konusu saldırının İsrail ordusunun Yemen'in batısında yer alan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemesinden bir gün sonra gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri gün içerisinde yaptığı açıklamada İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı "Filistin-2" hipersonik balistik füzesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

Seri, "operasyonun başarıyla hedefine ulaştığını ve havalimanındaki uçuşların durmasına neden olduğunu" belirtmişti.