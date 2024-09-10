İsrail, Gazze'nin Kuzeyini İlhak Etmeyi Planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Gazze'nin Kuzeyini İlhak Etmeyi Planlıyor

İsrail gazetesi Haaretz'in editörü Aluf Benn, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, Gazze'nin kuzeyinin ilhak edilmesi ve bu bölgede İsrailliler için yerleşim yerleri kurulmasına hazırlandığını iddia etti.

10.09.2024 05:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail gazetesi Haaretz'in editörü Aluf Benn, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, Gazze'nin kuzeyinin ilhak edilmesi ve bu bölgede İsrailliler için yerleşim yerleri kurulmasına hazırlandığını iddia etti.

Benn gazetede yer alan makalesinde, İsrail'in, Gazze savaşının ikinci aşamasına girdiğini belirtti ve bu aşamaya ilişkin planlarını açıkladı.

Benn makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"İsrail bu aşamada, Gazze'nin kuzeyinden Netzarim Koridoruna (kuzey ile güneyi birbirinden ayıran koridor) kadar olan bölgede kontrolü sağlamaya çalışacak. Bu bölge, uluslararası muhalefetin derecesine göre kademeli olarak yerleşim ve ilhak için hazırlanacak. Bu plan uygulamaya konulursa eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı emekli General Giora Eiland'ın önerdiği gibi Gazze'nin kuzeyinde kalan Filistinliler, açlık tehdidi ve hayatlarını koruma kisvesi altında oradan çıkarılacak."

Benn, Netanyahu'nun İsrail topraklarını genişletme hayali kurduğunu ve bunun gerçekleşmesi durumunda onun için mutlak bir başarı olacağını kaydetti.

UNRWA'nın Gazze'den çıkarılması

Netanyahu'nun, geçen hafta orduya, uluslararası kuruluşların yerine Gazze'de insani yardım dağıtmak için hazırlanma talimatı verdiğini hatırlatan Benn, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, askerleri tehlikeye atacağı ve maliyetinin yüksek olacağı gerekçesiyle buna çekinceli yaklaştığını ancak Netanyahu'nun tavrını değiştirmediğini belirtti.

Benn, İsrail'in yardım girişlerini kontrol etmesi durumunda, İsrail sağının Siyonist karşıtı bir proje olarak gördüğü BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) bir defada ve sonsuza dek Gazze'den çıkarma fırsatı bulacağını savundu.

İsrailli esirler

Netanyahu'nun Gazze'deki esirleri geri getirmekten vazgeçip onları Hamas'ın tünellerinde işkence ve ölüme terk ettiğini kaydeden Benn, bunun Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için işleri tersine çevirme amacı taşıdığını dile getirdi.

Benn, "Esirler, İsrail'den büyük bir karşılık elde edilmesini sağlayacak bir servet olacak yerde Filistinlilere yük ve İsrail'in savaşı ve ablukayı sürdürmesinin gerekçesi olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Orta Doğu, Politika, Haaretz, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'nin Kuzeyini İlhak Etmeyi Planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:33 İfadesi ortaya çıktı İşte Narin’in amcası Salim Güran’ın yanıt veremediği soru İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 08:15:26. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'nin Kuzeyini İlhak Etmeyi Planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement