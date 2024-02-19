İsrail, Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'ye 31 Binden Fazla Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'ye 31 Binden Fazla Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye\'ye 31 Binden Fazla Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'de 31 binden fazla yere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Gazze'de 29 binden fazla, Lübnan'da 1000'den fazla, Batı Şeria'da ise 30 hava saldırısı gerçekleştirildi. Suriye'deki saldırı sayısı ise belirtilmedi. Toplamda 26 bin saldırı savaş uçaklarıyla, geri kalanı ise helikopter ve silahlı insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildi. Bu saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti, sivil yapıların yüzde 70'i yıkıldı ve yüz binlerce kişi evini kaybetti.

19.02.2024 19:03  Güncelleme: 19:03
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İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'de 31 binden fazla yere hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İsrail Hava Kuvvetleri, hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 29 binden fazla yere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Lübnan'da ise 8 Ekim'den bu yana 1000'den fazla yerin hedef alındığı ifade edildi.

Batı Şeria'da 30 hava saldırısı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana sık sık gece baskınları yaptığı işgal altındaki Batı Şeria'da 30'a yakın hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Suriye'de de hava saldırıları düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, bunların sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Söz konusu 31 binden fazla hava saldırısının 26 bininin savaş uçaklarıyla, geri kalanlarının ise helikopter ve silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlediği aktarıldı.

İsrail, Gazze'yi yaşanmaz hale getirdi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 92 Filistinli öldürüldü, 69 bin 28 kişi yaralandı.

Bu saldırılarda 66 bin tondan fazla bomba kullanıldı ve Gazze'deki sivil yapıların yüzde 70'i yıkıldı.

Harabeye dönen Gazze'de 650 binden fazla kişi evini kaybetti, 1,9 milyon Filistinli ise yerinden oldu.

Yerinden olan Filistinlilerin çoğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA

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