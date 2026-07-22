İsrail, Gazze'de Aileyi Vurdu: 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Gazze'de Aileyi Vurdu: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

22.07.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki Sivil Savunma, İsrail'in saldırısını 'insanlığa karşı işlenmiş suç' olarak nitelendirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail'in dün Gazze kentinde 6 kişilik bir ailenin tamamının yanarak hayatını kaybettiği saldırıyı "insanlığa karşı işlenmiş korkunç ve acı verici bir suç" olarak nitelendirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Genel Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün sabah hiçbir uyarı yapmadan bombaladığı evin enkaza dönüştüğü belirtildi.

Evde bulunan tüm aile bireylerinin yanarak can verdiğine dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in "insanlığa karşı korkunç ve acı verici bir suç" işlediği vurgulandı.

Hedef alınan evdeki sivillerin yardım çağrılarının karşılıksız kaldığı belirtilen açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarının yol açtığı ile ekipman ve yakıt yetersizliği nedeniyle sivil savunma ekiplerinin uluslararası insancıl hukukun öngördüğü şekilde görevlerini yerine getiremediği vurgulandı.

Uluslararası toplum, insani yardım kuruluşları ve Gazze'deki ateşkesin garantör ülkelerine insani ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme çağrısı yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, evlerinde bulunan bir aileye karşı korkunç bir insanlık suçu işledi ve tüm aile üyelerinin yanarak ölmesine neden oldu." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'nin en büyük bölgesi olan Gazze kentindeki insani müdahale kapasitesinin yüzde 25 düzeyinde kaldığına dikkati çekilen açıklamada, bunun yaklaşık bir ay önce Gazze'nin batı kesimine hizmet veren sivil savunma merkezinin yakıt ve yedek parça yetersizliği nedeniyle faaliyetlerini durdurmasından kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in evleri ve sivilleri hedef almaya devam ettiği, bunun da insani müdahaleleri zorlaştırdığı ve yardım çağrılarına zamanında yanıt verilememesi nedeniyle can kayıplarını artırdığı kaydedildi.

Uluslararası Sivil Savunma Örgütü'ne Gazze'deki sivil savunma ekiplerine destek verme çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası toplum ve insani yardım kuruluşlarından makine, ekipman ve itfaiye araçlarının Gazze'ye ulaştırılması için acilen harekete geçmeleri istendi.

Gazze'de sivil savunma ekiplerinin insani görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli ekipmanların girişine izin verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

İsrail ordusu, dün Gazze kentinin güneyindeki Selasin Caddesi'nde Filistinli "El-Mısri" ailesine ait evi bombalamıştı.

İsrail saldırısında anne, baba ve 4 çocuktan oluşan 6 kişilik ailenin tamamı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de Aileyi Vurdu: 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de cankurtaran kulesini yerinden söküp kendilerine atlama platformu yaptılar Arnavutköy'de cankurtaran kulesini yerinden söküp kendilerine atlama platformu yaptılar
Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi
Oğuzhan Uğur’un gönderildiği cezaevi belli oldu Oğuzhan Uğur'un gönderildiği cezaevi belli oldu
Tarladaki yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti Tarladaki yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti
Eşya taşıma asansörünün minibüsün üzerine devrildiği anlar kamerada Eşya taşıma asansörünün minibüsün üzerine devrildiği anlar kamerada
Market çalışanı kadını raflara savurdu Market çalışanı kadını raflara savurdu

14:28
AK Parti’den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel’e tavsiyede bulundu
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu
13:53
İHA’ların vurduğu bölgeden yeni görüntü Zelenski’den açıklama var
İHA'ların vurduğu bölgeden yeni görüntü! Zelenski'den açıklama var
13:41
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:53
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye’nin başkentinden
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 15:07:41. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'de Aileyi Vurdu: 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.