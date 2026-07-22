İsrail, Gazze'de Aileyi Vurdu: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail'in dün Gazze kentinde 6 kişilik bir ailenin tamamının yanarak hayatını kaybettiği saldırıyı "insanlığa karşı işlenmiş korkunç ve acı verici bir suç" olarak nitelendirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Genel Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün sabah hiçbir uyarı yapmadan bombaladığı evin enkaza dönüştüğü belirtildi.

Evde bulunan tüm aile bireylerinin yanarak can verdiğine dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in "insanlığa karşı korkunç ve acı verici bir suç" işlediği vurgulandı.

Hedef alınan evdeki sivillerin yardım çağrılarının karşılıksız kaldığı belirtilen açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarının yol açtığı ile ekipman ve yakıt yetersizliği nedeniyle sivil savunma ekiplerinin uluslararası insancıl hukukun öngördüğü şekilde görevlerini yerine getiremediği vurgulandı.

Uluslararası toplum, insani yardım kuruluşları ve Gazze'deki ateşkesin garantör ülkelerine insani ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme çağrısı yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, evlerinde bulunan bir aileye karşı korkunç bir insanlık suçu işledi ve tüm aile üyelerinin yanarak ölmesine neden oldu." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'nin en büyük bölgesi olan Gazze kentindeki insani müdahale kapasitesinin yüzde 25 düzeyinde kaldığına dikkati çekilen açıklamada, bunun yaklaşık bir ay önce Gazze'nin batı kesimine hizmet veren sivil savunma merkezinin yakıt ve yedek parça yetersizliği nedeniyle faaliyetlerini durdurmasından kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in evleri ve sivilleri hedef almaya devam ettiği, bunun da insani müdahaleleri zorlaştırdığı ve yardım çağrılarına zamanında yanıt verilememesi nedeniyle can kayıplarını artırdığı kaydedildi.

Uluslararası Sivil Savunma Örgütü'ne Gazze'deki sivil savunma ekiplerine destek verme çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası toplum ve insani yardım kuruluşlarından makine, ekipman ve itfaiye araçlarının Gazze'ye ulaştırılması için acilen harekete geçmeleri istendi.

Gazze'de sivil savunma ekiplerinin insani görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli ekipmanların girişine izin verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

İsrail ordusu, dün Gazze kentinin güneyindeki Selasin Caddesi'nde Filistinli "El-Mısri" ailesine ait evi bombalamıştı.

İsrail saldırısında anne, baba ve 4 çocuktan oluşan 6 kişilik ailenin tamamı hayatını kaybetmişti.