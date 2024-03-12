İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir evi hedef alarak aralarında bebeklerin de bulunduğu 10 Filistinliyi öldürdü.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bir evi bombaladı.
İsrail ordusunun, Mahatta bölgesindeki saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Filistin basınındaki haberlerde de "Atraş" ailesine ait eve yönelik İsrail saldırısı sonucunda ölenler arasında bebeklerin bulunduğu belirtildi.
İsrail ordusunun 158 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de öldürülen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğunu açıklamış, "Bu çocuklar üzerinde yürütülen bir savaş. Çocukların gelecekleri üzerine yürütülen bir savaş." ifadesini kullanmıştı.
Son Dakika › Güncel › İsrail ordusu, Gazze'de bir evi hedef alarak 10 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir TV programında İYİ Parti ABB Başkan adayı Cengiz Topel'in ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin; "İhaleye fesat karıştırmakta onun tecrübesi çoktur. Bizim bütün ihalelerimiz açıktır. Siz ihaleye girmeden aynı rakamı verip veremeyeceğini nereden bilebilirsiniz ki? Aday olduğu partinin genel başkanı her yerde benim dürüstlüğümü anlatmıştır. Akşener'i yalanlıyor. Geldi benden Mamak Belediye Başkanlığı'nı istedi, biz de vermeyince Yavaş'ı karalıyor" diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, İzmir’de iş dünyasından temsilciler ile düzenlenen toplantıda konuştu, “İzmir’in toplumsal yaşamına müdahale edilmemesi noktasında, kişisel hak ve özgürlükler noktasında, yaşam biçimine müdahale noktasında yaşayabilecekleri olumsuzlukların yaşanmayacağı süreç, bizim sandıktaki birlikteliğimizden geçiyor” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, televizyon canlı yayınında İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın iddialarına cevap verdi. Yavaş, Yıldırım'ın kendisinden Mamak Belediye Başkanlığını istediğini söyledi ve iddiaların savcılığa taşınması gerektiğini belirtti.
Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ramazan ayında kent dışından gelen öğrencilere misafir oluyor. Uçar, öğrencilerin evlerinde yemek pişirip iftar sofrası hazırlıyor ve bu ziyaretiyle öğrencilerin gönüllerine dokunuyor. Başkan Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üniversite okumak için Erzurum'a gelen öğrencilere başarılar diledi.
Roma'da düzenlenen 'Türkiye-İtalya İlişkilerinin Son 100. Yılı' panelinde, siyaset, diplomasi ve kültürel alandaki gelişmeler değerlendirildi. Panelde, Türkiye-İtalya ilişkilerinin tarihi temelleri, dayanışma ve yardımlaşma örnekleri, kültürel boyutu ve Türkologların eksikliği gibi konular ele alındı.
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapılacağını duyurdu. Yardımın ABD Savunma Bakanlığı'nın maliyet tasarruflarından sağlanacağı belirtilirken, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) mermileri ve mühimmat için kullanılacağı aktarıldı. Ancak, bu yardımın Ukrayna'nın savaş alanı ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmadığı ve sürdürülebilir bir yol olmadığı ifade edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?