İsrail, Gazze'de Okulu Bombaladı

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Şatii Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal saldırıya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.
Basal, İsrail savaş uçaklarının yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Ebu Asa Okunu iki füzeyle bombaladığını belirtti.
Filistinli yetkili, saldırıda ilk belirlemelere göre 10 Filistinlinin öldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.
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