İsrail Gazze'de Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yer alan Selatin bölgesinde bir grup sivili hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin naaşları Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1041 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 372 kişi yaralandı, enkaz altından ise 786 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 54'e, yaralı sayısı 173 bin 480'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.