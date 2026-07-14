İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde polis noktasına düzenlediği saldırıda biri kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısında yer alan bir polis noktasını bombaladı.
Bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre, biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail'in gün içerisinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği hava saldırılarında biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.
İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail Gazze'de Saldırı Düzenledi: 4 Ölü - Son Dakika
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