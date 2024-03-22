İsrail, Gazze'de savunmasız sivilleri bombaladığını kabul etti

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde boş arazide yürüyen savunmasız Filistinli sivilleri, insansız hava araçları (İHA) ile bombaladığını kabul etti.
İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki saldırılardan birinin Han Yunus kentinde şubat ayının başlarında gerçekleştirildiği belirtildi.
Sivillere yönelik saldırıların İsrail güçleri tarafından gerçekleştirildiğinin kabul edildiği açıklamada, "Videoda gösterilen bölge, Han Yunus'ta önemli miktarda sivil tahliyesinin gerçekleştiği aktif bir savaş bölgesidir." denildi.
İsrail güçlerinin söz konusu bölgede sivil kıyafetlerle dolaşan Filistinli direnişçilerle karşılaştığı iddia edilirken olay hakkında ordu tarafından soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
İsrail'in savunmasız sivilleri doğrudan hedef aldığı görüntüler
Katar merkezli Al Jazeera kanalının yayınladığı ve Han Yunus'un Sikke bölgesinde şubat başlarında İsrail İHA'larından çekildiği aktarılan görüntülerde, boş arazide yürüyen 4 Filistinli sivilin, izlendikten kısa süre sonra birkaç kez atılan bombalarla tek tek hedef alındıkları görülüyor.
Görüntülerde, İsrail tanklarının yerle bir ettiği bölgede, yıkıntılar arasında evlerini veya geriye kalanları aramak için yürüyen genç erkekler görülüyor.
Arazideki 4 kişinin silah taşımadığı ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı görüntülerden açıkça anlaşılmasına rağmen siviller silahlı İHA'lar tarafından bombalanıyor. Saldırı sonucunda iki sivil hayatını kaybederken diğer ikisi bölgeden kaçmaya çalışsa da sırayla doğrudan vuruluyor.
Birleşmiş Milletler (BM), görüntülerin çok rahatsız edici olduğunu ve olayın soruşturulması gerektiğini bildirmişti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İsrail güçleri, kuşatma altında açlığın pençesinde tutulan Gazzelilere yeterli insani yardımın ulaştırılmasını da engelliyor.
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