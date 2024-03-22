İsrail, Gazze'de savunmasız sivilleri bombaladığını kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Gazze'de savunmasız sivilleri bombaladığını kabul etti

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde boş arazide yürüyen savunmasız Filistinli sivilleri, insansız hava araçları (İHA) ile bombaladığını kabul etti. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırıların Han Yunus kentinde gerçekleştirildiği belirtildi. Sivillere yönelik saldırıların İsrail güçleri tarafından gerçekleştirildiğinin kabul edildiği açıklamada, olay hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Görüntülerde, İsrail tanklarının yerle bir ettiği bölgede, yıkıntılar arasında evlerini veya geriye kalanları aramak için yürüyen genç erkekler görülüyor. Birleşmiş Milletler (BM), görüntülerin rahatsız edici olduğunu ve olayın soruşturulması gerektiğini bildirmişti.

22.03.2024 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde boş arazide yürüyen savunmasız Filistinli sivilleri, insansız hava araçları (İHA) ile bombaladığını kabul etti.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki saldırılardan birinin Han Yunus kentinde şubat ayının başlarında gerçekleştirildiği belirtildi.

Sivillere yönelik saldırıların İsrail güçleri tarafından gerçekleştirildiğinin kabul edildiği açıklamada, "Videoda gösterilen bölge, Han Yunus'ta önemli miktarda sivil tahliyesinin gerçekleştiği aktif bir savaş bölgesidir." denildi.

İsrail güçlerinin söz konusu bölgede sivil kıyafetlerle dolaşan Filistinli direnişçilerle karşılaştığı iddia edilirken olay hakkında ordu tarafından soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İsrail'in savunmasız sivilleri doğrudan hedef aldığı görüntüler

Katar merkezli Al Jazeera kanalının yayınladığı ve Han Yunus'un Sikke bölgesinde şubat başlarında İsrail İHA'larından çekildiği aktarılan görüntülerde, boş arazide yürüyen 4 Filistinli sivilin, izlendikten kısa süre sonra birkaç kez atılan bombalarla tek tek hedef alındıkları görülüyor.

Görüntülerde, İsrail tanklarının yerle bir ettiği bölgede, yıkıntılar arasında evlerini veya geriye kalanları aramak için yürüyen genç erkekler görülüyor.

Arazideki 4 kişinin silah taşımadığı ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı görüntülerden açıkça anlaşılmasına rağmen siviller silahlı İHA'lar tarafından bombalanıyor. Saldırı sonucunda iki sivil hayatını kaybederken diğer ikisi bölgeden kaçmaya çalışsa da sırayla doğrudan vuruluyor.

Birleşmiş Milletler (BM), görüntülerin çok rahatsız edici olduğunu ve olayın soruşturulması gerektiğini bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İsrail güçleri, kuşatma altında açlığın pençesinde tutulan Gazzelilere yeterli insani yardımın ulaştırılmasını da engelliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de savunmasız sivilleri bombaladığını kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Türkiye'nin yapı stokunun neredeyse yarısını yenilememiz lazım
    21:44 Türkiye'nin yapı stokunun neredeyse yarısını yenilememiz lazım

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve yapı stokunun neredeyse yarısını yenilemek gerektiğini belirtti. Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ve bu konuda belediyelere ve vatandaşlara gereken desteği verdiklerini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin inşaat sektöründe önünün açık olduğunu vurgulayarak, TOKİ'nin önemine değindi ve sektöre gereken desteğin verileceğini söyledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'daki iftar programına telefonla bağlanarak hitap etti
    21:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'daki iftar programına telefonla bağlanarak hitap etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Tekirdağ'da katıldığı iftar programına telefonla bağlanarak vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, vatandaşlara ramazanlarını tebrik ederken, Tekirdağ'ın gerçek belediyecilikle tanışması gerektiğini vurguladı. Bakan Bolat ise Şarköy ve Büyükşehir Belediyesini Cumhur İttifakı'nın kazanacağını söyledi ve vatandaşlardan destek istedi.

  • Burdur'da kıraathanede yapılan denetimde kumar tespit edildi
    21:42 Burdur'da kıraathanede yapılan denetimde kumar tespit edildi

    Burdur'da yapılan şok denetimde, Konak Mahallesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 kişiye para cezası uygulandı.

  • Çerkezköy'de Minibüse Tır Çarptı: 5 Yaralı
    21:41 Çerkezköy'de Minibüse Tır Çarptı: 5 Yaralı

    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen minibüse tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazada minibüste bulunan 5 kişi sıkıştı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

  • Nevşehir'de 14 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
    21:39 Nevşehir'de 14 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

    Nevşehir-Aksaray karayolu TOKİ 5. Etap Kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 3 şehirlerarası otobüs, 5 çekici, 6 otomobil birbirine girdi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Moskova'daki terör saldırısından ilk görüntüler! Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar
    21:38 Moskova'daki terör saldırısından ilk görüntüler! Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar

    Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir AVM'de bulunan konser alanda silahlı saldırı düzenlendi. Konser alanına girmeden önce maskeli 3 kişinin sivilleri katlettiği anlar kameralara yansıdı.

  • Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili
    21:37 Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili

    Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Sürücülerin görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düşüyor. Karayolları ekipleri kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yolda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından yavaş gitmeleri hususunda uyarılıyor.


21:08 Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
20:46 Rusya’nın başkenti Moskova’da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi
20:08 Hatay’da Lütfü Savaş’a saldırı Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı
19:08 CHP’deki para sayma soruşturmasında ifade veren Canan Kaftancıoğlu’ndan ilk sözler CHP'deki para sayma soruşturmasında ifade veren Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk sözler
17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız
19:51 Özgür Özel: Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz Özgür Özel: Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz
19:02 Batman’da çeyiz evi açılışında izdiham Batman'da çeyiz evi açılışında izdiham
16:44 Bağcılar’daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi Bağcılar'daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi
16:25 Engin Polat’ın cezevinden ilk fotoğrafı Gören herkes Icardi’ye benzetiyor Engin Polat'ın cezevinden ilk fotoğrafı! Gören herkes Icardi'ye benzetiyor
15:21 Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor Feyyaz Uçar Montella’yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler’e yapamazlar Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor! Feyyaz Uçar Montella'yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler'e yapamazlar
14:38 Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 21:44:59. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'de savunmasız sivilleri bombaladığını kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement