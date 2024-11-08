İsrail Gazze'de Sivilleri Vurdu: 9 Ölü - Son Dakika
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İsrail Gazze'de Sivilleri Vurdu: 9 Ölü

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İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

08.11.2024 06:09
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- İsrail Gazze'de bir evi vurdu: Çoğu kadın ve çocuk en az 9 kişi hayatını kaybetti

GAZZE - İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin Al-Daraj mahallesindeki bir eve yönelik saldırısında çoğu kadın ve çocuk en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen Filistin'de katliamlarını sürdüren İsrail, Gazze'de bir kez daha sivilleri hedef aldı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin Al-Daraj mahallesinde yaşayan Hamada ailesine ait bir eve yönelik hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. 9 kişinin cenazeleri ile yaralıların Gazze Şeridi'ndeki Baptist Hastanesi'ne götürüldüğü aktarılırken, İsrail'den saldırının nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail 12 sivili daha öldürmüştü

İsrail son olarak Gazze'nin batısındaki Shati Mülteci Kampı'nda bulunan yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Shuhaibar Okulu'nu vurmuş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail Gazze'de Sivilleri Vurdu: 9 Ölü - Son Dakika

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